ИНП опубликовал материалы, как Украина 100 лет боролась за возрождение государственности

В начале ХХ века, во времена Украинской революции 1917-1921 годов, украинцы смогли возродить государственность, а 24 августа 1991 года Актом провозглашения независимости Украины она была восстановлена. Сейчас, в условиях агрессии со стороны России, Украина продолжает отстаивать собственную свободу и целостность государства.

До 24 августа Институт национальной памяти подготовил информационные материалы, которые раскрывают, в частности, значение Украинской революции 1917-1921 годов для провозглашения Украиной независимости в 1991 году.

«Украинское государство унаследовало традиции государственности от Руси, Галицко-Волынского княжества, Великого княжества Литовского, Казацкого государства, украинской государственности начала ХХ века. Провозглашение Независимости 24 августа 1991 года стало логическим завершением процесса создания украинского государства», – считает заместитель председателя Украинского института национальной памяти Владимир Тилищак.

Во времена Украинской революции 1917-1921 годов украинцы возродили государственность – утвердили государственные границы, язык, деньги, символику (герб, гимн и флаг), создали боеспособную армию, получили признание мирового сообщества. Только внешняя агрессия и внутренние противоречия не дали возможности сохранить это государство.

Отмечая 27-летия со дня принятия Акта провозглашения независимости Украины, мы параллельно нужно говорить о 100-летие возрождения украинской государственности, отмечают в Институте.

Импульс к свободе и независимости, который дала Украинская революция, заставил большевиков пойти на уступки и согласиться на создание квазигосударства УССР, которая имела ограниченную международную правосубъектность и свои границы. Однако все это время шла борьба за настоящую независимость Украины – как вооруженными (1920-1950-е), так и ненасильственными методами (1960-1980-е).

Украина в ХХ веке несколько раз теряла государственность. Вследствие российской оккупации после революции 1917-1921 годов преступные тоталитарные режимы – коммунистический и нацистский – забрали миллионы жизней украинцев в годы Голодомора, Холокоста, политического террора, депортаций и войн. Внешняя агрессия не остановила борьбы украинцев за право иметь собственное независимое и соборное государство. Эта борьба продолжается и сейчас, когда украинцы вынуждены защищать от российской агрессии территориальную целостность и суверенность Украины.

«Провозглашение независимости Украины 1991 года сыграло решающую роль в развале СССР и окончательной ликвидации коммунистической тоталитарной империи. Сегодня независимость Украины – главная преграда для российского империализма и залог свободного развития государств и народов Европы. 27 лет независимости продемонстрировали миру, что Украина состоялась как суверенное государство, способное утверждать демократические ценности и защищать свободу», – отмечают в Институте.

О становлении государственности и борьбу за независимость Украины можно прочитать подробнее в информационных материалах Украинского института национальной памяти.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.