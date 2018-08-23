Во Львове торжественно подняли Государственный Флаг Украины

Сегодня, 23 августа, возле здания Львовской областной государственной администрации провели торжественную церемонию поднятия Государственного Флага Украины.
Как сообщает корреспондент ИА ZIK, праздничные мероприятия объединили вместе первых лиц области, военных нескольких стран, деятелей культуры и детей с родителями.
Право поднять Государственный Флаг предоставили Кристине Пограничной – чемпионке Европы по художественной гимнастике, Роману Фараду – ученику 11 класса, одном из лучших лицеистов Львовского государственного лицея с усиленной военно-физической подготовкой имени Героев Крут и Мирославе Федоровой – дочери бойца 24-го батальона территориальной обороны АЙДАР, который умер 26 августа 2014 года от тяжелого ранения, полученного во время вооруженного столкновения под селом Хрящеватое.
В рамках мероприятия курсанты роты почетного караула Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного прошли торжественным маршем, а воспитанники центра научно-технического творчества подарили военнослужащим открытки и браслеты-обереги.
Также военный оркестр Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного выступил с концертом-дефиле.
Председатель Львовской ОГА Олег Синютка в своей речи отметил, что национальный флаг – это символ, который ведет наших воинов вперед к победе. Также Синютка убежден в том, что в ближайшем будущем украинский флаг снова замаячит и над Донецком, и над Луганском, и над Симферополем.
Первый заместитель Львовского областного совета Андрей Билоус подчеркнул значение того, что флаг помогали поднимать детки с Луганщины и Львовщины, тем самым показывая символизм единства всей Украины под сине-желтым стягом.
Стоит сказать, что по случаю праздника Львовскую областную государственную администрацию украсили сине-желтыми стягами, на фасаде здания появились два флага длиной 11 метров.
Также сегодня во Львове состоится торжественное вече возле Мемориала УГА на Лычаковском кладбище и возложение цветов и зажжение свечей к могилам погибших в АТО под музыкальное сопровождение оркестра.
Напомним, сегодня в Украине отмечают День национального флага.