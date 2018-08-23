Важное открытие в истории эволюции: выявлен межвидовой гибрид

Ученые установили, что 13-летняя девочка, останки которой обнаружили в пещере на Алтае, была ребенком неандерталки и денисовца. Благодаря этому открытию, ученые впервые получили доказательства того, что разные виды гоминидов скрещивались.

Об этом сообщает О2 со ссылкой на The Scientist.

Исследователи изучали фрагменты ДНК из остатков 13-летней девушки, которая жила 90 000 лет назад. Результаты их ошеломили – оказалось, что это первый известный случай потомства двух разных видов.

Мать девушки была неандерталкою, а отец – денисовцем. В образце взятом из костей пальца, исследователи обнаружили фрагменты генетического кода, принадлежавшего обоим видам предков человека. ДНК содержала 23 пары хромосом.

У половины из них были молекулярные маркеры матери (неандерталки). Хромосомы же ее отца четко указали, что он был денисовцем. Но ученых ждал еще один сюрприз – в ДНК отца, обнаружили следы генетического кода его предка-неандертальца. Отсюда вывод о том, что скрещивание видов случалось и гораздо раньше. Однако исследователи подчеркивают, что подобные случаи не были частыми, потому что иначе виды не сохранили бы свои индивидуальные черты.

«Это чрезвычайно прямые доказательства. Я могу сказать, что мы их поймали почти с поличным», – отметил молекулярный генетик из Института Макса Планка (Германия) Сванте Паабо, который возглавлял группу исследователей, что сделала открытие.

Остатки 13-летней девушки были найдены в Денисовой пещере на Алтае (Россия). Восемь лет назад исследователи обнаружили ДНК, которая не соответствовала ранее известным. Таким образом, выделен еще один вид протопластов современного человека. От названия пещеры, где найдены останки, его назвали Денисовский человек.

Денисовцы отделились от неандертальцев 400 000 лет назад. Обе группы имели общего предка, который эмигрировал из Африки несколько сотен тысяч лет назад. Обнаружения останков ребенка, который был результатом скрещивания двух видов, заставило ученых по-новому взглянуть на эволюцию.

«Модель изоляции населения не точная. Другие группы, которые сосуществовали с ними является частью нашей истории», – отметила Эмилия-Уэрта Санчес, генетик из Университета Брауна, которая считает, что не стоит разделять на отдельные виды неандертальцев, денисовцев и современного человека.

Большинство ученых, однако, придерживаются мнения, что это разные виды гоминидов. Они сравнивают тогдашнюю Землю с миром созданным писателем Дж. Г. Толкиеном – тогда не было ни хоббитов, ни гномов, ни эльфов, но одновременно жили разные виды наших предков. Теперь появились свидетельства того, что они не только жили, но и скрещивались.

Современные люди из Европы и Азии имеют около 2% неандертальской ДНК. В свою очередь, в генетическом коде жителей Восточной Азии и Тихоокеанских островов процент ДНК денисовцев составляет около 6%.

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