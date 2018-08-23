В Запорожье собрали флаг Украины из воздушных шариков

В Запорожье ко Дню государственного флага Украины презентовали флаг рекордного размера, собранный из воздушных шариков. Размер: 2.7 м на 14.7 м.

На изготовление флага ушло 2040 шариков и понадобилось более 2 часов, – сообщает «Радио Свобода».

Инициаторы акции – общественная организация «Волонтерский центр Запорожье», главное управление Национальной полиции региона Запорожская областная профсоюзная организация аттестованных работников органов внутренних дел. Рекорд зарегистрировали представители Национального реестра рекордов Украины.

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