В ватерпольной Лиге чемпионов-18/19 львовское «Динамо» стартует матчем с чемпионом Румынии

Европейская лига плавания (LEN) сегодня, 23 августа, утвердила расписание матчей первого квалификационного раунда Лиги Чемпионов по водному поло сезона-2018/2019 среди мужских команд – главного и самого престижного соревнования континентального уровня для клубных команд Старого Света, среди участников которого и действующий чемпион Украины львовское «Динамо».

Напомним, по результатам жеребьевки, состоявшейся в минувший четверг, 9 августа, в Глазго (Шотландия), львовское «Динамо» сыграет в группе «А», где соперниками «бело-синих» будут следующие команды: BPM Sport Management (Бусто-Арсицио, Италия), Corona Sportul Studentesc (Брашов, Румыния), Pays d'aix (Экс-ан-Прованс, Франция), ВК «Тбилиси» (Грузия) и Enka Sport (Стамбул, Турция). Матчи турнира группы «А» состоятся в течение 13 – 16 сентября нынешнего года в румынском городе Брашов, сообщает dynamolviv.com.

А во французском Страсбурге в период с 14 по 16 сентября вияснят отношения команды группы «В», в которую вошли: CN ТЕРРАССА (Террасса, Испания), PVK Jadran Carine (Херцег-Нови, Черногория), AZC ALPHEN (Альфен-ан-ден-Рийн, Нидерланды), Team STRASBOURG (Страсбург, Франция) и VALLETTA (Валлетта, Мальта).

Также напомним, что согласно Регламенту проведения Лиги Чемпионов сезона-2018/2019, по результатам матчей в один круг по четыре лучших коллектива из каждой группы выйдут в следующий, второй квалификационный раунд соревнований, где к ним присоединятся еще восемь команд, а именно: VK Jadran (Сплит, Хорватия), Astralpool CN (Сабадель, Испания), OSC POSTDAM (Потсдам, Германия), VOULIAGMENI NC (Вулягмени, Греция), FTC Telekom (Будапешт, Венгрия), AN BRESCIA (Брешия, Италия), CSM DiGi (Орадя, Румыния) и «Синтез» (Казань, Россия). Добавим, что матчи второго квалификационного раунда пройдут в период с 28-го по 30-е сентября нынешнего года.

Водное поло. Мужчины. Лига Чемпионов сезона-2018/2019. Первый квалификационный раунд

ГРУППА «А». 13 – 16 сентября. Брашов (Румыния)

КОМАНДЫ – УЧАСТНИКИ

BPM Sport Management (Бусто-Арсицио, Италия)

Corona Sportul Studentesc (Брашов, Румыния)

«Динамо» (Львов, Украина)

Pays d'aix (Экс-ан-Прованс, Франция)

ВК «Тбилиси» (Грузия)

Enka Sport (Стамбул, Турция)

Делегат LEN – Mr Perisic (Сербия)

Судьи : Mr Buch (Испания), Mr Paris (Хорватия), Mr Achliadotis (Греция), Mr Galkin (Россия), Mr Haentshell (Германия), Mr Stephanovic (Сербия)

КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ

День первый. 13 сентября (четверг)

Первый тур

18:00. Enka Sport (Стамбул, Турция) – Pays d'aix (Экс-ан-Прованс, Франция)

19:30. BPM Sport Management (Бусто-Арсицио, Италия) – ВК «Тбилиси» (Грузия)

21:00. Corona Sportul Studentesc (Брашов, Румыния) – «Динамо» (Львов, Украина)

День второй. 14 сентября (пятница)

Второй тур

10:30. ВК «Тбилиси» (Грузия) – «Динамо» (Львов, Украина)

12:00. BPM Sport Management (Бусто-Арсицио, Италия) – Pays d'aix (Экс-ан-Прованс, Франция)

13:30. Corona Sportul Studentesc (Брашов, Румыния) – Enka Sport (Стамбул, Турция)

Третий тур

18:00. BPM Sport Management (Бусто-Арсицио, Италия) – «Динамо» (Львов, Украина)

19:30. Enka Sport (Стамбул, Турция) – ВК «Тбилиси» (Грузия)

21:00. Corona Sportul Studentesc (Брашов, Румыния) – Pays d'aix (Экс-ан-Прованс, Франция)

День третий. 15 сентября (суббота)

Четвертый тур

18:00. Pays d'aix (Экс-ан-Прованс, Франция) – «Динамо» (Львов, Украина)

19:30. BPM Sport Management (Бусто-Арсицио, Италия) – Enka Sport (Стамбул, Турция)

21:00. Corona Sportul Studentesc (Брашов, Румыния) – ВК «Тбилиси» (Грузия)

День четвертый. 16 сентября (воскресенье)

Пятый тур мяч

10:30. Enka Sport (Стамбул, Турция) – «Динамо» (Львов, Украина)

12:00. Corona Sportul Studentesc (Брашов, Румыния) – BPM Sport Management (Бусто-Арсицио, Италия)

13:30. ВК «Тбилиси» (Грузия) – Pays d'aix (Экс-ан-Прованс, Франция)

ГРУППА «В». 14 – 16 сентября. Страсбург (Франция)

КОМАНДЫ – УЧАСТНИКИ

CN ТЕРРАССА (Террасса, Испания)

PVK Jadran Carine (Херцег-Нови, Черногория)

AZC ALPHEN (Альфен-ан-ден-Рийн, Нидерланды)

Team STRASBOURG (Страсбург, Франция)

VALLETTA (Валлетта, Мальта)

Делегат LEN – Mr Schwartz (Израиль)

Судьи : Mr Castagnola (Италия), Mr Kun (Венгрия), Mr Stavridis (Греция), Mr Castrilli (Швейцария)

КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ

День первый. 14 сентября (пятница)

Первый тур

10:30. CN ТЕРРАССА (Террасса, Испания) – AZC ALPHEN (Альфен-ан-ден-Рийн, Нидерланды)

12:15. Team STRASBOURG (Страсбург, Франция) – VALLETTA (Валлетта, Мальта)

Второй тур

19:15. VALLETTA (Валлетта, Мальта) – PVK Jadran Carine (Херцег-Нови, Черногория)

21:00. Team STRASBOURG (Страсбург, Франция) – AZC ALPHEN (Альфен-ан-ден-Рийн, Нидерланды)

День второй. 15 сентября (суббота)

Третий тур

10:30. PVK Jadran Carine (Херцег-Нови, Черногория) – CN ТЕРРАССА (Террасса, Испания)

12:15. AZC ALPHEN (Альфен-ан-ден-Рийн, Нидерланды) – VALLETTA (Валлетта, Мальта)

Четвертый тур

19:15. AZC ALPHEN (Альфен-ан-ден-Рийн, Нидерланды) – PVK Jadran Carine (Херцег-Нови, Черногория)

21:00. Team STRASBOURG (Страсбург, Франция) – CN ТЕРРАССА (Террасса, Испания)

День третий. 16 сентября (воскресенье)

Пятый тур мяч

10:30. VALLETTA (Валлетта, Мальта) – CN ТЕРРАССА (Террасса, Испания)

12:15. Team STRASBOURG (Страсбург, Франция) – PVK Jadran Carine (Херцег-Нови, Черногория)

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