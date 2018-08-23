В Украине обещают холодные ночи и жаркие дни на праздники

В Украине погода в праздничные дни по случаю Дня Государственного флага и годовщины Независимости 23-24 августа будет теплой и преимущественно без осадков.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«23 августа небольшая облачность. Без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/сек». Температура ночью 8-13°, днем 22-27°; на юге и в Закарпатье ночью 12-17°, на побережье морей до 22°, днем 25-30°», – говорится в сообщении.

В течение 24-25 августа сохранится переменная облачность, без осадков, лишь 24 августа на Прикарпатье и Закарпатье, 25 августа в западных областях местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/сек.

Температура ночью 10-15° (24 августа на севере Левобережья местами 7-9°), на юге страны, 25 августа и в западных областях 14-19°; днем 25-30°, 25 августа в южных областях местами 32-34°.

26-27 августа преимущественно без осадков. Лишь 26 августа в западных, 27 августа и в Житомирской и Винницкой областях кратковременные дожди, грозы.

Температура ночью 12-18°, на побережье морей до 22°, в восточных и Сумской областях 9-15°; днем 27-33°, 26 августа в Волынской, Львовской области, 27 августа в западной части страны снижение до 16-22°, в большинстве северных областей до 23-29°.

В Киеве и Киевской области 23 августа небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/сек.

Температура ночью в столице 11-13°, днем 24-26°; по области ночью 8-13°, днем 22-27°.

24-25 августа в Киеве осадков также не ожидается. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 10-15°, днем 25-30°.

В течение 26-27 августа в столице также преимущественно без осадков. Температура ночью 13-18°; днем 26 августа 27-32°, 27 августа 23-28°.

Читайте также: Зимы не будет вообще: климатологи рассказали о возможном климат в Украине

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.