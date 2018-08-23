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четверг, 23 августа, 2018, 11:30 Киев
В столице развернули самый длинный флаг Украины

В Киеве ко Дню Государственного Флага Украины в Дарницком районе города Киева установили национальный рекорд Украины «самый Длинный Государственный Флаг Украины».

Об этом сообщает Укринформ.

Длина флага Украины достигает 2700 метров, каждые 100 метров символизирует год независимости Украины.

Фото: Євген Любімов, Укрінформ
Фото: Евгений Любимов, Укринформ
Фото: Євген Любімов, Укрінформ
Фото: Евгений Любимов, Укринформ

Стяг развернули вдоль проспекта Бажана от улицы Ларисы Руденко к Харьковской площади.

«Это инициатива общественности. Длина флага – 2 км 700 метров. Флаг развернут в Дарницком районе столицы от улицы Руденко к Харьковской площади», – отметил руководитель аппарата Дарницкой РГА Николай Калашник.

Фото: Євген Любімов, Укрінформ
Фото: Евгений Любимов, Укринформ

Участие в установлении рекорда приняли все желающие украинцы.
Киевдень флагановости Украины
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2018-08-23 12:55 :24