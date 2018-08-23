В США рассказали, как санкции «подкосили» российских олигархов

Министерство финансов США привело примеры действия американских санкций в отношении окружения президента России Владимира Путина.

Об этом рассказала заместитель министра финансов США по терроризму и финансовой разведки Сигал Мендеклер на слушаниях комитета Сената по банкам и жилищно-коммунальной сферы, – сообщает «Голос Америки».

По ее словам, с момента включения в перечень, состояние олигарха Олега Дерипаски упало на 50%, а цена на акции EN+ снизилась с 12,2 до 5,4 долларов на Лондонской фондовой бирже.

Кроме того, отметила Мендеклер, состояние Виктора Вексельберга упали на 3 миллиарда долларов, и другие правительства также начали следствия и заморозили его активы в своих юрисдикциях. Также Renovа Group Вексельберга была вынуждена выйти из инвестиций в Швейцарии и Италии.

Заместитель министра подчеркнула, что в результате введения санкций против российских олигархов и их бизнесов им ограничен доступ к финансовой системе, стоимость их активов упала, и компании пытаются избавиться от этих инвесторов.

Соединенные Штаты во вторник ввели санкции против двух россиян, одной российской и одной словацкой фирмы в рамках американской программы, направленной против злонамеренной кибердеятельности.

В июне США ввели санкции против компаний Digital Security, ERPScan, Embedi, Kvant Scientific Research Institute (Kvant) Divetechnoservices, а также против их руководителей Александра Трібуна, Олега Чирикова, Владимира Каганского.

В начале апреля США ввели новые санкции против 24 российских бизнесменов и чиновников, а также против финансовых учреждений, государственных и частных компаний, связанных с Кремлем.

Напомним: США не против исключить концерн российского олигарха Дерипаски из списка санкций.

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