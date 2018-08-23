В НАЗК полностью проверили декларации Авакова, Полторака и Турчинова

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции полностью проверило декларацию еще 9-ти чиновников.
Об этом сообщает пресс-служба НАЗК.
В частности, в нацагентстве утвердили результаты полных проверок деклараций за 2017 год: министра внутренних дел Арсена Авакова, министра обороны Степана Полторака, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, вице-премьер-министров Вячеслава Кириленко и Владимира Кистиона.
Кроме того, в ведомстве проверили декларации доходов министра информполитики Юрия Стеця и министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадима Черныша.
Отмечается, что декларации Турчинова проверили за 2015-2017 годы.
В НАЗК сообщают, что в декларациях чиновников не выявлено нарушений, или выявлены незначительные нарушения, которые не влекут за собой административную или уголовную ответственность.
Также в ведомстве утвердили результаты деклараций за 2016 год Людмилы Зинченко, депутата Недогарковского сельского совета Кременчугского района Полтавской области и Юрия Мрак, народного депутата VIII созыва.