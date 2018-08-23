В НАЗК полностью проверили декларации Авакова, Полторака и Турчинова

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции полностью проверило декларацию еще 9-ти чиновников.

Об этом сообщает пресс-служба НАЗК.

В частности, в нацагентстве утвердили результаты полных проверок деклараций за 2017 год: министра внутренних дел Арсена Авакова, министра обороны Степана Полторака, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, вице-премьер-министров Вячеслава Кириленко и Владимира Кистиона.

Кроме того, в ведомстве проверили декларации доходов министра информполитики Юрия Стеця и министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадима Черныша.

Отмечается, что декларации Турчинова проверили за 2015-2017 годы.

В НАЗК сообщают, что в декларациях чиновников не выявлено нарушений, или выявлены незначительные нарушения, которые не влекут за собой административную или уголовную ответственность.

Также в ведомстве утвердили результаты деклараций за 2016 год Людмилы Зинченко, депутата Недогарковского сельского совета Кременчугского района Полтавской области и Юрия Мрак, народного депутата VIII созыва.

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