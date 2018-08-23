В Луцк на фестиваль «Полесское лето с фольклором» приехали художники со всего мира

В Луцке начался XV Международный фестиваль «Полесское лето с фольклором», который продлится до 25 августа.
Об этом ИA ZIK сообщили в отделе информационной работы горсовета.
Фестиваль призван продемонстрировать яркое многообразие культур разных стран мира.
В Луцк приехали творческие коллективы из ряда стран: Италии, Индии, Египта, Мексики, Турции, Литвы и Украины.
Они прошли праздничным шествием от Театральной площади города до Луцкого замка.
Открытие фестиваля состоялось в стенах Луцкого замка.
Первым с приветственным словом к участникам и гостям фестиваля обратился автор и руководитель проекта Юрий Войнаровский, представив делегации стран-участников фестиваля.
В течение вечера стены Луцкого наполнились народной музыкой и танцами. Положительным стал опыт культурного обмена между коллективами стран-участниц, которые, несмотря на языковые и культурные различия, все же сумели найти общее.