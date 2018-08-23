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четверг, 23 августа, 2018, 23:48 Киев
В Киеве появятся патрульные-мотоциклисты

В Киеве получили сертификаты 16 инструкторов-мотоциклистов для патрульной полиции, которых готовили канадские полицейские в течение двух месяцев.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполіції.

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«Они будут «разгружать» дорогу, освобождать и организовывать проезд другому транспорту. Это маневренный транспорт, который первым прибывает на место», – сказал начальник Департамента патрульной полиции Нацполиции Евгений Жуков.

По его словам основной функцией нового подразделения патрульных на мотоциклах станет прибытие к труднодоступным местам – то есть туда, куда долго не сможет прибыть автомобильный патруль. В основном речь идет про быстрый приезд патрульных на место ДТП для оказания помощи пострадавшим, оформление необходимых документов, регулирования потока транспорта в месте ДТП и тому подобное.

Подготовка инструкторов для отечественной полиции проходила в рамках проекта международной технической помощи.

 
Киевполицияновости Украины
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