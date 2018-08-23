В КСУ готовят представление относительно переноса даты выборов Президента Украины, – Емец

Народный депутат от фракции «Народный фронт» Леонид Емец заявил, что идет подготовка представления к Конституционному суду Украины относительно переноса даты выборов Президента Украины.
Об этом он написал на своей странице в Facebook, пишет Укринформ.
«По моей информации, готовится представление в Конституционный суд с целью переноса даты выборов Президента Украины», – отметил депутат.
Со своей стороны Председатель Верховной Рады Андрей Парубий, отвечая на вопрос журналистов, известно ли ему о подготовке такого представления, ответил: «Из любых официальных источников мне об этом не известно».
В то же время спикер подчеркнул, что, по его мнению, выборы должны состояться согласно Конституции, то есть в последнее воскресенье марта пятого года полномочий Президента.