В Донецке расклеили листовки с поздравлением с Днем Независимости

В неподконтрольном Украине Донецке расклеили сине-желтые листовки с поздравлениями ко Дню Независимости Украины.

Об этом со ссылкой на местных жителей сообщает «Радио свобода».

Они прислали фотографии, которые подтверждают появление постеров в различных районах неподконтрольного Украине города.

В частности, листовки появились у здания Калининского районного исполкома, на бульваре Шевченко, возле торгового центра «Амстор» и в других частях города.

Кроме Донецка, проукраинская символика появилась в других неподконтрольных украинской власти городах. В частности, на въезде в Шахтерск и Енакиево, а также возле шахты «Свято-Андреевская» неподалеку от населенного пункта Ждановка вывесили украинские флаги.

Украина провозгласила независимость 24 августа 1991 года. Именно в этот день государство отмечает День Независимости.

Вооруженный конфликт на Донбассе длится от 2014 года после российской аннексии Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов, которые контролируют часть территории региона. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы». По данным ООН, за время конфликта погибли более 10 300 человек.

Напомним, ко Дню украинского флага в разных городах так называемой «ДНР» появились патриотические надписи и сине-желтые флаги.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.