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четверг, 23 августа, 2018, 16:42 События
В «ДНР» появились сине-желтые флаги и патриотические надписи

К Дню украинского флага в разных городах так называемой «ДНР» появились патриотические надписи и сине-желтые флаги.

Об этом в Facebook сообщила журналистка Марьяна Пецух и опубликовала соответствующие фото.


«Наши люди повсюду, или День независимости Украины в оккупированном Донбассе. Накануне Дня Независимости и Дня украинского флага в разных городах так называемой «ДНР» появились патриотические надписи и сине-желтые флаги», – написала журналистка и подчеркнула, что фото из надежных источников.
патриотыдень флагаООСновости УкраиныМарьяна Пецух
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2018-08-23 17:13 :53