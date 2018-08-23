четверг, 23 августа, 2018, 16:42 События
В «ДНР» появились сине-желтые флаги и патриотические надписи
К Дню украинского флага в разных городах так называемой «ДНР» появились патриотические надписи и сине-желтые флаги.
Об этом в Facebook сообщила журналистка Марьяна Пецух и опубликовала соответствующие фото.
«Наши люди повсюду, или День независимости Украины в оккупированном Донбассе. Накануне Дня Независимости и Дня украинского флага в разных городах так называемой «ДНР» появились патриотические надписи и сине-желтые флаги», – написала журналистка и подчеркнула, что фото из надежных источников.
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