В День флага на Донбассе погибли пятеро украинских бойцов. Еще семь ранены

В День флага, 23 августа, в боях на Донбассе погибли пятеро украинских военнослужащих.

Об этом сообщает в Facebook штаб операции Объединенных сил.

По его данным, в течение текущих суток, от 7-ми до 18-ти часов, оккупационные войска 12 раз нарушили режим «тишины», 4 обстрелы произошли с применением артиллерии и минометов.

«Российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь артиллерии калибра 122 мм, 120 и 82 мм минометов, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Железное, Новгородское, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Гнутово, Лебединское», – говорится в отчете.

Отмечается, что в районах Крымского и Новотошковского боевики применили против военных ООС 122-миллиметровую артиллерию и минометы.

«Всего в результате боевых действий погибли пятеро защитников Украины, еще семеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения», – рассказывают в штабе.

Там отметили также, что огнем в ответ силы ОС уничтожили 12 оккупантов, еще 17 ранены.

Ранее представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк сообщил на брифинге, что в четверг в результате боевого столкновения возле Крымского, которое длилось 5 часов, погибли четверо украинских военнослужащих, еще семеро получили ранения.

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