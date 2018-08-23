Укрзализныця назначила на 27 августа дополнительный поезд Интерсити+ Киев – Львов

Для обеспечения перевозки пассажиров назначен дополнительный скоростной поезд Интерсити+ № 755/756 Киев – Львов – Киев. Он осуществит рейс 27 августа 2018 года.

Об этом сообщает пресс-центр Укрзализныци.

Так, скоростной поезд Интерсити+ № 755 отправится из Киева в 23:31 и прибудет во Львов в 05:43.

В обратном направлении из Львова скоростной поезд № 756 отправится в 23:00 и прибудет в Киев в 05:18.

Дополнительный поезд в обоих направлениях будет делать остановку на станции Коростень.

Напоминаем, что дополнительный скоростной поезд №755/756 Киев – Львов – Киев также осуществит рейсы 23 и 26 августа.

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