live
Aнонси
Анонс програми ДокаZ з Олексієм Шевчуком
Анонс програми ДокаZ з Олексієм Шевчуком
23 августа, четверг
Анонс програми Стежками війни
Анонс програми Стежками війни
23 августа, четверг
Марафон до Дня Незалежності України 24.08.18 з 09:00
Марафон до Дня Незалежності України 24.08.18 з 09:00
24 августа, пятница
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
четверг, 23 августа, 2018, 16:06 Общество
Укрзализныця назначила на 27 августа дополнительный поезд Интерсити+ Киев – Львов

Для обеспечения перевозки пассажиров назначен дополнительный скоростной поезд Интерсити+ № 755/756 Киев – Львов – Киев. Он осуществит рейс 27 августа 2018 года.

Об этом сообщает пресс-центр Укрзализныци.

Так, скоростной поезд Интерсити+ № 755 отправится из Киева в 23:31 и прибудет во Львов в 05:43.

В обратном направлении из Львова скоростной поезд № 756 отправится в 23:00 и прибудет в Киев в 05:18.

Дополнительный поезд в обоих направлениях будет делать остановку на станции Коростень.

Напоминаем, что дополнительный скоростной поезд №755/756 Киев – Львов – Киев также осуществит рейсы 23 и 26 августа.
КиевЛьвовУкрзализныцяновости Украины
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2018-08-23 17:14 :04