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четверг, 23 августа, 2018, 19:21 Львов
#УКРАЇНІ27: В День Независимости всех желающих приглашают сделать патриотическое Insta-фото

В пятницу, 24 августа, по случаю празднования Дня Независимости, жителей Львовской области и гостей приглашают сделать патриотическое Insta-фото.

Возле памятника Тарасу Шевченко разместят специальную фоторамку. Желающих призывают также размещать фотографию в социальных сетях, добавляя хэштег #УКРАЇНІ27.

«Приглашаем каждого фотографироваться и делиться своими интересными, креативными фотографиями в соцсетях. Совместно мы сможем сделать День Независимости нашей страны ярким и по-настоящему незабываемым», – отметила и.о. директора департамента внутренней и информационной политики Львовской ОГА Ольга Березюк.

Отметим, что фоторамка будет действовать в течение дня.
ЛОГАсоцсетиДень Независимостиновости Украины
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2018-08-23 21:02 :16