УКРАЇНІ27: В День Независимости всех желающих приглашают сделать патриотическое Insta-фото

В пятницу, 24 августа, по случаю празднования Дня Независимости, жителей Львовской области и гостей приглашают сделать патриотическое Insta-фото.
Возле памятника Тарасу Шевченко разместят специальную фоторамку. Желающих призывают также размещать фотографию в социальных сетях, добавляя хэштег #УКРАЇНІ27.
«Приглашаем каждого фотографироваться и делиться своими интересными, креативными фотографиями в соцсетях. Совместно мы сможем сделать День Независимости нашей страны ярким и по-настоящему незабываемым», – отметила и.о. директора департамента внутренней и информационной политики Львовской ОГА Ольга Березюк.
Отметим, что фоторамка будет действовать в течение дня.