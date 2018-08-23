Трамп поздравил Порошенко с Днем независимости Украины

Президент США Дональд Трамп направил поздравление по случаю Дня независимости Украины в адрес президента Петра Порошенко.

Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

«От имени народа Америки я хочу поздравить Вас и народ Украины с 27-й годовщиной вашей независимости, которую вы будет отмечать 24 августа», – говорится в послании Трампа.

«Народу Украины есть чем гордиться: на протяжении четырех лет Украина мужественно противостоит российской агрессии и является благословенной ярким гражданским обществом, растущей экономикой и вооруженными силами, которые являются мощными как никогда ранее», – заявил глава Белого дома.

«Помните, пожалуйста, что Соединенные Штаты всегда будут стоять рядом с Украиной, в то время, когда она защищает свой суверенитет и территориальную целостность в рамках международно признанных границ», – подчеркнул президент США.

«Правительство США будет продолжать работать с Украиной и будет поддерживать усилия в укреплении демократических институтов, развитии верховенства права, борьбе с коррупцией и стимулировании экономического роста», – также говорится в послании.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.