Сегодня впервые официально прозвучит воинское приветствие «Слава Украине!»

Воинское приветствие «Слава Украине» впервые применяется 23 августа, в День государственного Флага.

На этом подчеркнул Президент Петр Порошенко в Twitter.

«Сегодня впервые в рамках торжественной военной церемонии мы применяем новое приветствие, которое я передаю в Верховную Раду. Оно звучит: "Слава Украине!» – сказал Порошенко.

Сегодня впервые в рамках торжественной военной церемонии мы применяем новое приветствие, которое я передаю в Верховную Раду. Оно звучит: Слава Украине! — Петр Порошенко (@poroshenko) 23 августа 2018 г.

Президент Украины – Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Петр Порошенко поручил разработать законопроект, предусматривающий замену военного приветствие в ВСУ советского образца «Здравствуйте, товарищи!» и «Здравия желаем (желаю) !» на «Слава Украине!» и «Героям слава!».

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.