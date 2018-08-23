Сегодня впервые официально прозвучит воинское приветствие «Слава Украине!»

Воинское приветствие «Слава Украине» впервые применяется 23 августа, в День государственного Флага.
На этом подчеркнул Президент Петр Порошенко в Twitter.
«Сегодня впервые в рамках торжественной военной церемонии мы применяем новое приветствие, которое я передаю в Верховную Раду. Оно звучит: "Слава Украине!» – сказал Порошенко.
Сегодня впервые в рамках торжественной военной церемонии мы применяем новое приветствие, которое я передаю в Верховную Раду. Оно звучит: Слава Украине!— Петр Порошенко (@poroshenko) 23 августа 2018 г.
Президент Украины – Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Петр Порошенко поручил разработать законопроект, предусматривающий замену военного приветствие в ВСУ советского образца «Здравствуйте, товарищи!» и «Здравия желаем (желаю) !» на «Слава Украине!» и «Героям слава!».