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четверг, 23 августа, 2018, 10:54 События
Сегодня впервые официально прозвучит воинское приветствие «Слава Украине!»

Воинское приветствие «Слава Украине» впервые применяется 23 августа, в День государственного Флага.

На этом подчеркнул Президент Петр Порошенко в Twitter.

«Сегодня впервые в рамках торжественной военной церемонии мы применяем новое приветствие, которое я передаю в Верховную Раду. Оно звучит: "Слава Украине!» – сказал Порошенко.

 

Президент Украины – Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Петр Порошенко поручил разработать законопроект, предусматривающий замену военного приветствие в ВСУ советского образца «Здравствуйте, товарищи!» и «Здравия желаем (желаю) !» на «Слава Украине!» и «Героям слава!».
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2018-08-23 12:55 :27