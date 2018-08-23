СБУ совместно с польскими спецслужбами ликвидировала канал контрабанды оружия в Украину

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с правоохранительными органами Республики Польша перекрыли канал контрабандного ввоза в Украину оружия из европейских стран.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что уроженец Николаева, который длительное время проживает в Польше, наладил канал незаконного ввоза средств поражения. Приобретенное на территории Европейского Союза огнестрельное оружие мужчина ввозил в нашу страну в разобранном виде, скрывая части механизма в салоне собственного автомобиля. Реализовывал средства поражения делец через Интернет. Цена каждой единицы нелегального оружия составляла в среднем полторы тысячи американских долларов. Сотрудники спецслужбы задокументировали несколько фактов сбыта злоумышленником пистолетов «Glock-17» 4-й модификации, «СZ 75 TS» и пулемета «CZUKvz.59». Информацию о противоправной деятельности украинца Служба безопасности передала своим польским коллегам, которые в результате обысков по месту жительства злоумышленника обнаружили двенадцать пистолетов «Glock», два пистолета «Walther», один пистолет «Heckler&Koch», а также средства в размере $ 60 400.

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Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьями 201 и 263 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас материалы досудебного расследования с обвинительным актом направлены в суд.

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