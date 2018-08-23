Сборная Украины по волейболу одержала третью победу в отборе Евро-2019

Мужская сборная Украины по волейболу в трех сетах обыграла команду Венгрии в отборе на чемпионат Европы-2019.

В Запорожье состоялся поединок третьего тура первого этапа квалификации к чемпионату Европы по баскетболу 2019 года среди мужских команд.

Как сообщает официальный сайт Федерации волейбола, украинские волейболисты на паркете дворца спорта «Юность» уверенно выиграли первую партию со счетом 25:15. Во втором сете подопечные Угиса Крастиньша сумели отыграться со счета 4:10 – 27:25. Третью партию украинцы выиграли уже без особых приключений – 25:19. Поэтому общая победа «сине-желтых» по сетам – 3:0.

Отметим, что сборная Украины одержала третью победу подряд и возглавила свою отборочную группу.

Добавим, что следующий матч украинские волейболисты проведут в субботу, 25 августа, на выезде против национальной команды Венгрии.

Волейбол. Мужчины. Чемпионат Европы-2019. Квалификация. Группа «F»

Матч третьего тура

Украина – Венгрия– 3:0 (25:15, 27:25, 25:19)

22 августа. Запорожье. Дворец спорта «Юность». 2000 зрителей.

Судьи : Зульфугаров (Азербайджан), Йорданов (Болгария).

Украина : Клямар, Терёменко, Диденко, Ерещенко, Дрозд, Виецкий; замена – Фомин (либеро).

Главный тренер – Угис Крастиньш.

Венгрия : старт – Кин, Немет, Сабо, Бароти, Гергей, Наги; замена Дик (либеро), Падар, Кажап.

Главный тренер – Богдан Танаш.

Продолжительность матча : 75 мин. (20+30+25).

Лучшие игроки (по версии ФВУ) : Виецкий – Бароти.

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