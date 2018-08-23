Реформа в действии: Позитивные и негативные стороны трехлетней деятельности Нацполиции

Ровно три года назад выехали первые патрульные машины охранять покой жителей Львова. С того времени много благодарностей и восторгов, а также нареканий и оскорблений в сторону патрульной полиции. Журналисты подытожили, как работала реформа МВД во Львове за это время.

Об этом говорится в сюжете информационного проекта «Первые о главном» на телеканале ZIK.

Полмиллиона вызовов за 3 года службы – именно столько приняли за время своей работы патрульные Львова. Один экипаж за 12-часовую смену может отреагировать на 12 звонков. Чаще всего вызывают из-за семейных конфликтов.

«Если там нет криминала, нет побоев, синяков, телесных повреждений, соответственно мы можем человека задержать до 3 часов. После того он снова уходит, снова возвращается. Вот такие есть пробелы в законодательной базе», – признается командир Шевченковского взвода патрульной полиции Юрий Чабаренко.

На несовершенное законодательство жалуется капитан патрульной полиции. Потому что до сих пор не могут автоматически фиксировать нарушения правил дорожного движения, контролировать превышение скорости автомобилей или осматривать нетрезвых водителей.

«Полицейский не имеет прописанных алгоритмов действий, сейчас он балансирует, просчитывает ситуацию», – говорит начальник управления патрульной полиции Роман Пилипенко.

И это – одна из причин увольнений с полиции амбициозных работников. За три года из структуры во Львове ушли более 200 «копов». Причем 172 – именно по собственному желанию. Лилия сняла погоны год назад. Вспоминает: сначала брало верх желание изменить страну к лучшему, но победила реальность. Маленькая зарплата, постоянные ночные смены – и энтузиазм начал угасать.

«Ты работаешь, составляешь протокол, выписываешь постановление, и это все успешно отменяется в суде. Вообще мне казалось, что нам дали такие условия, чтобы мы просто сами уже так себя загнали и сами себе уволились», – заявила бывшая патрульная Лилия Таранда.

Активистка, которая была в комиссии по отбору первых патрульных, говорит: ряды полицейских снова пополняют новые-старые правоохранители.

«В полицию вернулись те, кто подали в суд после аттестации. Вернулись не совсем хорошие люди, которые не собираются работать по-честному. Соответственно тот, кто пришел новый, наблюдая за этим, имеет право выбора – или уйти, или стать таким же, не совсем «новым полицейским», – объясняет эксперт по отбору полицейских Наталия Шелестак.

Но есть и положительные моменты, добавляет активистка. Большинство новых полицейских таки работают честно. Сейчас же львовские улицы патрулируют почти 650 «копов».

Напомним, в Ивано-Франковске торжественно отметили третью годовщину создании Национальной полиции.

Наталья Лазаревич, «Первые о главном»

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