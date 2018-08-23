Постараюсь не умереть: Сенцов написал новое письмо из российской тюрьмы

Политзаключенный Олег Сенцов, который голодает 102-й день в российской колонии, написал новое письмо неравнодушным во всем мире, которые поздравляли его с днем рождения.

Письмо разослала активистка инициативы «РосУзник» Яна Гончарова электронной почтой всем, кто подписал петицию «Помогите спасти Олега Сенцова и других политзаключенных» к лидерам стран Европы, Америки и Азии, – пишет Телеграф.

Письмо датировано 14-м августа.

РосУзнік

В письме Олег благодарит за поздравления с днем рождения, которые получил через сайт «РосУзник».

РосУзнік

«Постараюсь вас всех не подвести, не сдаться и не умереть. Правда, наверное, из этих трех желаний выполнить получится только максимум два! Я благодарен, что вы меня не забываете, поддерживаете не только меня, но и всех других осужденных наших парней!» – написал Сенцов.

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