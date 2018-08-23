Порошенко извинился за слова «АТО продлится часы, а не месяцы»

Президент Петр Порошенко извинился за то, что в 2014 году заявил о скором завершении антитеррористической операции на Донбассе.

Об этом он сказал 23 августа в Днепре во время торжеств ко Дню украинского флага, пишет «Украинская правда».

«Более четырех лет назад я заявил, что АТО продлится часы, а не месяцы. Теперь уже не так важно, в каком контексте эти слова были сказаны. Не важна и образность этого заявления. Люди восприняли ее как возможность завершить войну очень и очень быстро», – сказал Порошенко.

«Я сожалею, что породил завышенные ожидания. Искренне прошу прощения, что подал надежду, которая не сбылась. Обидно, что дал обещание, которое не исполнилась. Прошу за это прощения. Это для меня серьезный урок бережного и ответственного отношения к своим словам и обещаниям», – добавил глава государства.

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