Порошенко: Усиление украинской армии будет происходить по всему периметру границы с Россией

Президент Петр Порошенко убежден, что мир, но не сдача суверенитета, наступит в Украине благодаря единству украинцев и боеспособности украинской армии.

Об этом он заявил, выступая на церемонии поднятия государственного флага в городе Днепр, сообщает Укринформ.

«Ничего мы не стремимся больше, вместе с вами (обращаясь к украинцам – ред.), чем мира. И никто не хочет мира больше, чем мы, украинцы. Я хочу твердо подчеркнуть: мир обязательно наступит на нашей земле, мир, а не сдача суверенитета, мир, а не измена. Обеспечить этот мир может единство украинского народа, боеспособное украинское войско», – отметил Порошенко.

В то же время он подчеркнул, что будет продолжаться усиление украинской армии, которая способна держать оборону против намного чисельніших вооруженных сил России.

«Причем не только на Донбассе, но и на огромном периметре границы с Россией», – добавил Глава государства.

Кроме того, он отметил, что путь борьбы с агрессором за поддержку и солидарность с Украиной международных партнеров является результативным и эффективным, но также и «долгим и утомительным».

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