Порошенко официально открыл выставку оружия и военной техники

Сегодня, 23 августа, Петр Порошенко официально открыл выставку современного вооружения и военной техники на Михайловской площади в Киеве.

Президент выступил с речью, в которой отметил важность проведения таких мероприятий и показ больших сдвигов в украинской армии.

«В канун 27 годовщины Украины, обращаемся с уважением к нашим военным. Очень важно, что ценности, которые они защищают, это европейские ценности, ценности свободы для страны, для всех украинцев. Они на страже не только национальной, а и континентальной безопасности», - отмечает Порошенко.

Президент напомнил о тех условиях, в которых были украинские военные в 2014 году, и отметил улучшение нынешнего состояния армии Украины.

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