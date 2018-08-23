Пограничники смогли осуществить только визуальный осмотр очередного «гумконвоя» из РФ, – ГПСУ

Утром РФ в одностороннем порядке осуществила пропуск очередного 80-го так называемого гуманитарного груза.

Об этом сообщил помощник главы ГПСУ Олег Слободян, – сообщает Укринформ.

«Российская сторона в очередной раз нарушила все существующие отечественные и международные нормы, регламентирующие направление и проверку таких грузов. Украинская сторона смогла осуществить лишь визуальный осмотр без выполнения контрольных функций», – сказал Слободян.

В общем, через российский пукт пропуска Донецк и Матвеев Курган в Украину проследовало две колонны грузовиков – 55 автомобилей. По словам Слободяна, грузовики были полузаполненные, провозились якобы медикаменты и продукты питания, но это соответствует действительности, мы утверждать не можем», поскольку содержимое коробок не осматривали, сказал спикер.

Напомним, Россия отправила на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей 80-й «гумконвой». Ночью колонны МЧС России с «гуманитарным грузом» выехали к российско-украинской границе. В министерстве по чрезвычайным ситуациям РФ уверяют, что колонны доставят жителям Донбасса свыше 500 тонн «гуманитарных грузов» – вроде бы детские продуктовые наборы, медикаменты и медицинское имущество.

По данным украинской стороны, под видом «гумконвоя» Россия ввозит в Украину оружие и технику для боевиков.

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