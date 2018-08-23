Одесские правоохранители задержали подозреваемых в покушении на двух активистов

Злоумышленники организовали наезд грузовика на авто, в котором находились Григорий Козьма и Михаил Кузаконь.

Правоохранители в Одессе задержали лиц, которые протаранили грузовиком ГАЗ машину лидеров одесской организации «Народного руха Украины» Михаила Кузаконя и Григория Козьмы. Об этом сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев в Twitter в четверг, 23 августа.

«Благодарю криминальную полицию за серию раскрытых преступлений. Сегодня в Одессе задержали злоумышленников, которые пытались совершить убийство активистов. 2 августа этого года злоумышленники организовали наезд грузовика на авто, в котором находились Григорий Козьма и Михаил Кузаконь», – написал он.

Напомним, 2 августа правоохранители квалифицировали инцидент с автомобилем лидеров одесской организации «Народный Рух Украины» Михаила Кузаконя и Григория Козьмы как покушение на убийство.

2 августа в Одессе в автомобиль активистов Михаила Кузаконя и Григория Козьмы врезался КамАЗ. Лидеры «Народного Движения Украины» утверждают, что грузовик целенаправленно въехала в автомобиль.

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