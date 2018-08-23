Нападение на Гандзюк: Суд арестовал последнего подозреваемого

Пятого подозреваемого в попытке убить активистку и советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк суд арестовал на два месяца.

Об этом сообщает «Украинская правда».

«Херсонский городской суд арестовал пятого подозреваемого в деле о нападении на Екатерину Гандзюк на 60 суток без права внесения залога», – сказал Тракало.

Он пояснил, что речь идет о задержанном, который, по версии следствия, вылил кислоту на Гандзюк.

По данным СМИ, речь идет о Никите Грабчуке.

Судебное заседание по его делу было закрытым.

Накануне пресс-секретарь полиции Ярослав Тракало сообщил, что четверо из пяти подозреваемых в нападении на Гандзюк признались в совершении преступления.

В то же время сам организатор от сотрудничества со следствием отказывается.

Также 22 августа стало известно, что первого задержанного подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова освободили из-под стражи.

Как сообщалось, следствие подозревает в совершении нападения на херсонскую активистку пятерых бывших участников АТО. Это – Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук. Все они являются членами Украинской добровольческой армии, которую возглавляет Дмитрий Ярош.

В своее время добровольцы получили государственные награды от президента Петра Порошенко.

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