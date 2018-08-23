Наезд грузовика на активистов в Одессе: подробности задержания нападавших

В полиции Одесской области рассказали, что задержали трех подозреваемых в попытке убить активистов организации «Народный рух Украины» в Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Нацполиции.

По ее данным, в рамках дела проведено около 30 обысков на территории Одесской и других областей.

«Можем сказать, что фигурантов дела обоснованно подозревают в совершении других тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на территории Одессы», – отмечается в сообщении.

Отмечается, что задержаны трое подозреваемых, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

«Злоумышленникам грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение», – отметили в полиции.

Ранее глава Нацполиции Сергей Князев писал в Twitter, что правоохранители в Одессе задержали лиц, которые протаранили грузовиком ГАЗ машину лидеров одесской организации «Народного руха Украины» Михаила Кузаконя и Григория Козьмы.

Покушение нападавшие совершили 2 августа.

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