На Волыни СБУ заблокировала канал контрабанды оружия

Работники СБУ на Волыни совместно с польскими коллегами заблокировали контрабанду оружия в Украину.

Об этом ИA ZIK сообщили в пресс-службе УСБУ в области.

Правоохранители установили, что уроженец Николаева, длительное время проживающий в Польше, наладил канал незаконного ввоза средств поражения.

Приобретенное на территории ЕС огнестрельное оружие мужчина ввозил в нашу страну в разобранном виде, скрывая части механизма в салоне собственного автомобиля. Реализовывал средства поражения делец через Интернет. Цена каждой единицы нелегального оружия составляла в среднем полторы тысячи американских долларов.

Сотрудники спецслужбы задокументировали несколько фактов сбыта злоумышленником пистолетов «Glock-17» 4-й модификации, «СZ 75 TS» и пулемета «CZUKvz.59».

Информацию о противоправной деятельности украинца Служба безопасности передала своим польским коллегам, которые в результате обысков по месту жительства злоумышленника обнаружили двенадцать пистолетов «Glock», два пистолета «Walther», один пистолет «Heckler&Koch», а также денежные средства в размере шестьдесят тысяч четыреста долларов США.

На Волыни СБУ заблокировала канал контрабанды оружия

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьями 201 и 263 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас материалы досудебного расследования с обвинительным актом направлены в суд.

На Волыни СБУ заблокировала канал контрабанды оружия

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