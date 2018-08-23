На памятнике Коневу в Праге установили таблицы, против которых протестовала Россия

21 августа, в день 50-летия ввода войск стран Варшавского договора в Чехословакию, на памятнике маршалу Ивану Коневу в Праге открыли бронзовые таблицы, информирующие об участии советского маршала в августовских событиях 1968 года. Представители российского посольства всячески пытались предотвратить внесение изменений в историческую справку о Коневе.

Об этом заявил заместитель главы администрации района Праги-6 и член горсовета по вопросам культуры Ян Лацина в интервью Интернет-изданию Echo24.cz, сообщает «Чешское радио».

Выразить протест к памятнику пришла группа коммунистов под лозунгом «Мы отказываемся переписывать историю», указывая на роль маршала Конева в освобождении Праги в мае 1945. Представители компартии Чехии и Моравии считают, что факт участия Конева в подготовке вторжения в Чехословакию в 1968 г. не подтвержден фактами.

В то время, как глава администрации района Прага-6 Ондржей Коларж уверен: «Новая табличка напоминает о двух ипостасях маршала Конева». Ян Лацина отметил, что визит Конева в ЧССР в мае 1968 года в сопровождении группы советских офицеров, как подготовку к оккупации, интерпретирует целый ряд чешских историков, в том числе сотрудники Института военной истории и Института современной истории АН. При этом некоторые из участников митинга у подножия монумента заявили, что памятнику маршалу Коневу вообще не место в Праге.

На новых таблицах указано: «Маршал Иван Степанович Конев командовал 1-м украинским фронтом, соединения которого принимали участие в завершающей битве за Берлин, освободившим Северную, Центральную и Восточную Чехию и 9 мая 1945 года первыми вступившими в Прагу. Осенью 1956 года под его руководством советские войска подавили Венгерское восстание, а в 1961 году в качестве главнокомандующего группой советских войск в Берлине Конев принимал участие в решении Второго берлинского кризиса путем строительства Берлинской стены. В 1968 году он лично поддержал проведение информационной разведки перед вторжением войск Варшавского договора в Чехословакию».

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