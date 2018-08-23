На художественной выставке в Португалии турист провалился в «черную дыру»

В португальском музее Серралвес посетитель провалился в инсталляцию «Спуск в Лимбо» британско-индийского художника Аниша Капура.

Как сообщает Эспрессо со ссылкой на издание Público, 60-летний мужчина упал в отверстие в виде черной дыры, под которым находилось пространство глубиной 2,5 метра.

По информации издания, потерпевший оказался туристом из Италии. Несмотря на незначительные травмы, его госпитализировали, однако представитель музея заверил, что человек «почти готов вернуться домой». Персональная выставка Капура будет закрыта на несколько дней, ведь в музее проведут внутреннее расследование происшествия. Также рядом с арт-объектом, в который провалился мужчина, разместят знак с предупреждением об опасности.

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