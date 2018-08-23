На Черкасщине девятилетний мальчик выстрелил в сестру из винтовки

На Черкасщине девятилетний мальчик сумел самостоятельно зарядить винтовку и подстрелить сестру. Пуля попала в шею девочки.

Об этом говорится в сюжете информационного проекта «Первые о главном» на телеканале ZIK.

Отец детей признается, что сам научил ребенка стрелять. Оружие под замок не прятал, оно стояло возле шкафа. А вот брать винтовку сыну категорически запрещал. Однако в тот день мальчик не послушался и тайно зарядил ружье.

На окне он увидел пулю, как-то зарядил ружье. Дочь начала ругаться, мол, отец не позволял. И когда она пошла на кухню – сын выстрелил ей в спину», – говорит отец Олег Савочка.

Пуля попала Ангелине в шею, а остановилась только возле шейного позвонка.

Врачи сейчас решают, оперировать девочку. Ведь пуля застряла в крайне опасном месте.

«Ей повезло, потому что пуля могла задеть важные органы и сосуды. В таком случае могло начаться кровотечение, а как следствие – девочка умерла бы», – объясняет главный врач Черкасской областной детской больницы Николай Кондрацкий.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном нанесении легких телесных повреждений. Сейчас продолжается следствие. А полицейские уверяют, что детям даже показывать оружие нельзя.

«Лучше, чтобы ребенок не знала, что дома хранится оружие. Любые ружья, пистолеты должны храниться в сейфе, к тому же разряженными», – советует пресс-секретарь полиции области Наталья Ткачук.

Семья, в которой произошло несчастье, уже давно находится на учете у соцслужб, говорят в селе. Потому что, имея трех детей, родители нигде не работают и еще и пьянствуют.

Поэтому сейчас решают, лишать ли родителей прав на детей. И главное, чтобы врачам удалось извлечь из тела девочки пулю.

К слову, случаи, когда в руках несовершеннолетних оказывается оружие – не уникальные. Так, недавно в Калифорнии четырехлетний ребенок случайно застрелила своего брата.

Ирина Главацкая, «Первые о главном»

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