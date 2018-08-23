Минрегион инициирует обустроить мосты датчиками контроля для повышения их безопасности

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины обновляет государственные строительные нормы. В частности, рассматривает возможность внести изменения в соответствующие ДБН относительно обязательного обустройства мостов дистанционными контрольно-измерительными приборами (датчиками) контроля деформации строительных конструкций.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

«Безопасность – это самое главное. Поэтому одна из инициатив, которую предлагаем – обязательно обустраивать мосты дистанционными датчиками контроля строительных конструкций. Для чего они нужны? Это позволит оперативно контролировать техническое состояние мостов», – сказал он.

Парцхаладзе пояснил, что мостовые конструкции – это инженерные сооружения, которые имеют повышенную значимость. Влияние внешних факторов на них большой, что приводит к постепенному износу элементов конструкций и может вызвать его преждевременное разрушение. «Последствия могут быть ужасны, стоит только вспомнить недавнюю трагедию в Генуе – человеческие жертвы, значительные финансовые затраты на восстановление. Мониторинг состояния конструкций нужен именно для предотвращения таких аварий», – добавил он.

Напомним, Минрегион предлагает повысить безопасность пассажиров в метро путем обязательного обустройства сооружений и отдельных помещений метрополитена автоматическими установками для раннего обнаружения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного происхождения: пожаров, замыканий, затоплений, обвалов и тому подобное. Соответствующая норма содержится в проекте нового ГСН.2.3-7:201Х «Метрополитены».

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