МИД РФ: Волкер играет на киевской половине поля, нужен компромисс

Заявления американского спецпредставителя по Украине Курта Волкера свидетельствуют о его поддержке украинской стороны в конфликте с РФ.

Об этом заявил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков, передает Interaffairs .

«Мы понимаем, что западные спонсоры киевского режима настолько озабочены сохранением всего того, что подконтрольное им, и позволяет, как они считают, давить на Россию, что никаких сдвигов к лучшему в поведении киевской власти в обозримой перспективе не произойдет», – сказал он.

По словам Рябкова, заявления Волкера свидетельствуют о том, что США не хотят идти с Россией на «компромисс».

«Мы видим многочисленные заявления американского спецпредставителя по Украине, который однозначно играет на киевской половине поля. Это все показатель того, насколько американцы в рамках своей линии на давление, на принятие односторонних мер отвыкли от компромисса как метода решения проблем», – подчеркнул он.

Волкер заявляет, что на встрече президентов США и РФ в Хельсинки американская сторона не уступила никакой из вопросов, которые могут беспокоить Украину. Он также считает, что для решения конфликта на Донбассе миротворцы ООН должны «заменить» войска РФ.

В то же время говорит, что идея «единой Европы» никогда не будет реализована без участия Украины и России.

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