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четверг, 23 августа, 2018, 22:19 Мир
Меркель в Тбилиси возложила венок к мемориалу погибших за территориальную целостность Грузии

Канцлер Германии Ангела Меркель в четверг возложила венок к расположенному на площади Героев в грузинской столице мемориала погибших в борьбе за территориальную целостность Грузии грузинских военнослужащих.

А. Меркель сопровождал министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, сообщает корреспондент «Интерфакса».

Ранее на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Грузии Мамукою Бахтадзе А.Меркель заявила, что Германия поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии.

Ангела Меркель находится в Тбилиси с двухдневным визитом.
ГрузияАнгела МеркельТбилисиновости мира
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