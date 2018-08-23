Литва предоставила политическое убежище российскому активисту

Власти Литвы предоставила разрешение на проживание в Евросоюзе российскому активисту из Астрахани Игорю Стенину.

В России он был осужден на два года колонии по обвинению в экстремизме за пост в соцсетях. Об этом со ссылкой на самого активиста сообщает портал «Кавказский узел».

«Власти Литвы приняли решение выдать мне разрешение на длительное проживание в ЕС. Рассмотрение просьбы о статусе беженца заняло пять месяцев», – сказал Стенин.

В 2016 году лидера астраханского отделения движения «Русские» Стенина обвинили в распространении экстремистских материалов, поводом для чего послужил его комментарий в российской соцсети, в котором он призвал жителей Украины бороться «с путинскими оккупантами, которые захватывают их землю». В июне 2016 года Стенина приговорили к двум годам колонии-поселения по обвинению в призывах к экстремизму.

Весной 2017 года Верховный суд России обязал президиум Астраханского облсуда рассмотреть кассационную жалобу на приговор Игорю Стенину. 30 мая приговор был отменен, а дело прекращено за отсутствием состава преступления. Активиста освободили из-под стражи.

Однако Генеральная прокуратура РФ обжаловала это решение, после чего активист с семьей решил покинуть Россию.

Российский правозащитный центр «Мемориал» считает, что Стенина преследуют по политическим мотивам.

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