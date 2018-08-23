Львовские таможенники организовали схему ввоза «евроблях»

Полиция во Львовской области во вторник, 21 августа, разоблачила таможенников, которые организовали коррупционную схему ввоза автомобилей на Еврономерах.

Об этом сообщает avtovod.

Правоохранители установили, что работники таможенного поста Львовской таможни ДФС за взятки пропускали на территорию Украины авто на иностранной регистрации без надлежащего таможенного оформления.

При обыске автомобилей должностных лиц одного из таможенных постов Львовской области, правоохранители изъяли более 72 тысяч гривен, 3000 долларов и 200 евро.

Правоохранители задержали инспектора таможенного поста после того, как она распределила полученные взятки.

В настоящее время решается вопрос о задержании других должностных лиц таможенного поста.

Напомним: работницу Львовской таможни наказали штрафом за взяточничество.

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