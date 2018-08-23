Леонид Кравчук: провозгласив независимость, Украина не имела механизма выхода из СССР

Независимость Украины не признала ни одна страна мира после того, как мы ее провозгласили. Только после проведения референдума нас признали 50 стран.

Об этом в эфире программы «ДокаZ с Алексеем Шевчуком» на телеканале ZIK заявил первый Президент независимой Украины Леонид Кравчук.

Как сообщалось, Кучма назвал три самые большие ошибки времен независимости Украины.

Второй президент Украины Леонид Кучма считает наибольшими ошибками времен независимости Украины отказ от ядерного оружия, потерю исторического шанса после Оранжевой революции и приход к власти Виктор Януковича.

«Провозгласив независимость 24 августа, мы не имели механизма выходить из Советского Союза. Провозгласив Акт о независимости – это вовсе не означало, что Украина стала независимой, потому что действовал референдум 17 марта 1991 года, который поддержала какая-то часть Украины и не очень маленькая. Поэтому нас не признала ни одна страна мира после того, как мы провозгласили независимость. И только после проведения нового референдума 1991 года, потому что можно преодолеть последствия предыдущего референдума только по результатам нового референдума, нас за месяц признали более 50 стран мира», – комментирует г-н Кравчук.

Леонид Кравчук добавляет, что имел план на будущее, который был обсужден с людьми, которым доверял еще до подписания Акта независимой Украины.

«Такой завершенной и большой команды не было, которая готовилась давно и была готова к любым испытаниям. Но были люди, которым я доверял, скажем, тот же Павлычко, Иван Плющ, Иван Драч и многие другие люди, с которыми я мог откровенно говорить, обсуждать наши сегодняшние и завтрашние дела, планы на будущее. Без такой команды не возможно было двигаться вперед. И поэтому, когда я ехал в Беловежскую пущу подписывать Акт о распаде – скажу так: прекращение Советского Союза – то я уже тогда имел план на будущее. Этот план был предварительно обсужден в кулуарах и в кабинетах председателя Верховной Рады с людьми, которым я доверял», – рассказывает первый Президент независимой Украины Леонид Кравчук.

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