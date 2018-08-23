Костанчук предлагает во время войны наказывать чиновников за коррупцию пожизненным заключением

Если государственного служащего во время войны поймали на коррупционных схемах, наказывать нужно жестко – минимум пожизненным заключением.

Такое мнение в эфире программы Vox populi на телеканале ZIK высказал руководитель организации участников АТО «Справедливость» Тарас Костанчук.

Гость программы, отвечая на вопрос зрителя относительно вероятности возвращения смертной казни для чиновников, которые грабят страну, отметил, что он против смертной казни в мирное время. Тарас Костанчук пояснил, что судебная система допускает ошибки, и под такое наказание мог бы попасть невиновный человек.

«Но в данный момент, когда у нас страна в состоянии войны, я бы на месте Президента еще в 2014 году выполнил бы пункты закона и ввел бы военное положение хотя бы на отдельных территориях Украины. И, конечно, я бы настаивал и на том, чтобы были изменения в законодательстве... Как минимум, за разворовывание государственного бюджета, за все эти коррупционные схемы, за любое уголовное нарушение государственного служащего – человека, который принял государственную присягу и во время войны попался на коррупционной схеме, на воровстве, не может объяснить свое состояние, откуда деньги, я наказывал бы очень жестко», – заявил Тарас Костанчук.

Гость программы подчеркнул, что для таких преступников ввел бы за малейшее наказание в виде пожизненного заключения.

Напомним, как заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, осенью он внесет в ВР пакет законопроектов относительно усиления ответственности за смертельные ДТП, уголовную коррупцию и незаконную добычу янтаря, песка и вырубку леса.

2 августа Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» в связи с принятием ЗУ «О Высшем антикоррупционном суде». Изменения позволяют обеспечить эффективное начало работы и дальнейшее функционирование Высшего антикоррупционного суда, в том числе его апелляционной палаты.

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