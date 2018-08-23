Короли и президенты продолжают присылать поздравления Украине

Лидеры стран мира шлют в адрес Президента Петра Порошенко поздравительные письма по случаю 27-й годовщины Независимости Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

«С большой радостью шлю Вашему Превосходительству свои самые искренние поздравления по случаю Вашего национального праздника, вместе с наилучшими пожеланиями ласковой судьбы и счастья народу Украины в следующем году», – говорится в поздравительном письме Королевы Великобритании Елизаветы II.

Главу государства и украинский народ с праздником поздравили Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, Король Королевства Саудовская Аравия Салман бин Абдулазиз Аль Сауд, наследный принц, вице-премьер-министр, министр обороны Королевства Саудовская Аравия Мухаммед бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауд, Король Марокко Мохаммед VI, Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков.

Также направил поздравление с национальным праздником Король Испании Фелипе VI и пожелал мира и процветания украинскому народу.

Президент Кореи Мун Дже-Ин в поздравлении отметил, что «в течение лет наши страны строили тесные отношения дружбы и сотрудничества в широком круге вопросов». «Я искренне надеюсь, что в дальнейшем мы сможем укрепить отношения между нашими странами путем взаимовыгодного и ориентированного на будущее сотрудничества, что будет способствовать благосостоянию и счастью наших народов и углубит наше взаимопонимание и дружбу», – подчеркнул он и пожелал «бесконечного процветания Украине».

Поздравления с Днем Независимости поступили и от Великого Герцога Люксембурга Анри и Императора Японии Акихито.

«По случаю Дня Независимости Украины я с большим удовольствием отправляю сердечные поздравления и искренние пожелания счастья и процветания Вам и народу Вашей страны», – говорится в поздравлении императора Японии.

Великий Герцог Люксембурга Анри выразил наилучшие пожелания благополучия и процветания украинскому народу.

«Мы рады выразить Вам, ваше Высокопревосходительство, наши самые теплые поздравления по случаю празднования годовщины Дня Независимости Вашего государства и направить Вам наши искренние пожелания крепкого здоровья и счастья, а народу и Правительству дружественной Украины – развития и процветания», – говорится в поздравлении от Наследного Принца, Вице-премьер-министра, Министра обороны Королевства Саудовская Аравия Мухаммеда бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауда.

Поздравления уже поступили также от Президента Мексиканских Соединенных Штатов Энрике Пенья Ньето, Председателя Государственного совета и Совета Министров Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудеса, Президента Республики Ирак Фуада Масума, Президента Республики Бенин Патриса Талона, Президента Габонской Республики Али Бонго Ондимба, лидеров других стран.

Главы государств желают дружественному народу Украины процветания и благополучия, а также выражают твердую приверженность укреплению дружественных связей и сотрудничества с Украиной на пользу взаимного развития и благосостояния.

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