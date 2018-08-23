«Комитет защиты журналистов осуждает телеканал «Россия 24» за показ «признаний» Асеева

Базирующаяся в Нью-Йорке организация «Комитет защиты журналистов осуждает российский государственный телеканал «Россия 24» за «интервью» со Станиславом Асеевым, украинским репортером, которого более года удерживают в Донецке поддерживаемые Россией боевики.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

«В интервью журналистам «Россия 24» Асеев, выглядя изможденным и нервным, заявил, что он шпионил в пользу украинских разведывательных служб, что соответствует обвинениям, выдвинутым против него властями непризнанной, самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, которую часто называют аббревиатурой ДНР», – говорится в сообщении «Комитета защиты журналистов».

«Перемещение заключенного журналиста к видеокамере и очевидное принуждение его сравнить свои репортажи со шпионажем – возмутительны», – сказал заместитель исполнительного директора «Комитета защиты журналистов» Роберт Магоуни.

«Мы требуем, чтобы Станислав Асеев был немедленно освобожден из тюрьмы сепаратистов и вернулся на территорию, контролируемую Украиной. Россия должна использовать свое влияние (на поддерживаемых ею боевиков – ред.), чтобы это произошло», – добавил представитель «Комитета защиты журналистов».

Напомним, 17 августа телеканал «Россия 24» показал программу, в которой пленный журналист Станислав Асеев якобы подтверждает, что работал на украинскую разведку. Боевики впервые показали Асеева от момента задержания.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.