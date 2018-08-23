Кокосовое масло – чистая отрава, утверждает профессор Гарвардского университета

Исследование, проведенное профессором Гарвардского университета, опровергает общее утверждение о том, что кокосовое масло – это панацея.

Карин Михельс, эпидемиолог школы Гарвардского университета. Чана, назвала кокосовое масло «одним из худших продуктов, которые можно есть» и «чистым ядом», – информирует издание Guardian.

Михельс сделал эти комментарии во время недавней лекции «Кокосовое масло и другие пищевые ошибки» во Фрайбургском университете, Германия. Речь, опубликованную на YouTube, уже посмотрели около миллиона пользователей.

Михельс обосновал свое заявление тем, что высокая доля насыщенных жиров, содержащихся в кокосовом масле, повышает уровень так называемых липопротеинов низкой плотности, вызывающих сердечно-сосудистые заболевания. Кокосовое масло содержит более 80% насыщенных жиров, то есть более чем вдвое больше, чем сало.

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK

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