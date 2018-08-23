Казарин: Видел, как по улицам моего города ездит чужая бронетехника. С тех пор не против, что ездит своя

Споры о параде ко Дню Независимости – они же не о параде. Это споры о стране.

Об этом в своей статье на сайте «Крым. Реалии» пишет крымский журналист Павел Казарин.

«Мне приходилось читать разное. Что парад мешает передвижению по городу. Что гусеничные траки портят асфальт. Что мероприятие обойдется слишком дорого. Что военный парад – наследие «совка». Наконец, что вся эта техника пригодилось бы на фронте. Каждый из аргументов можно долго обсуждать. Говорить, что трехкратное перекрытие центральных улиц можно пережить. Что парад вряд ли можно считать подрывом обороноспособности в ситуации позиционной войны. Что военную технику провозят по улицам мировых столиц. Наконец, парад вряд ли обречет страну на дефолт», – отмечает он.

Но дело, по мнению журналиста, не в формальных поводах, а в другом.

«Если оставить за скобками тех, для кого 24 августа – всего лишь дополнительный выходной с перекрытыми дорогами, оставшихся можно условно разделить на две группы. Тех, кто считает, что время сегодня работает против страны, и тех, кто считает, что он работает на нее.

С точки зрения первых, Украина проигрывает. Территории оккупированы. Агрессор не побежден. Страна не превратилась ни на Польшу, ни в Сингапур. Мажоры не исчезли, суды не изменились, взятки носят, законы нарушают. С точки зрения вторых, Украина выстояла. Планы Москвы по развалу страны не сработали. Оккупированные территории на востоке локализованы в рамках нескольких районов. Армия перестала быть фиктивной. А парад в этой ситуации – еще и повод для «демонстрации флага», – пишет Казарин.

С точки зрения первых, добавляет он, о независимости страны говорить рано, а поэтому пышное празднование выглядит чрезмерным. С точки зрения вторых, сам факт существования страны после четырех лет гибридной войны – вполне достаточное условие, чтобы проводить военный парад.

«Безусловно, такая классификация вряд ли может считаться исчерпывающей. Наверное, сторонники и противники военного парада найдут немало дополнительных аргументов в свою пользу. Но важнее другое. Оба описанных лагеря вполне патриотично настроены. А потому отношение к параду само по себе вряд ли может служить критерием «проукраинскости», – считает журналист.

А второй важный момент, по его мнению, связан с тем, что мы нередко попадаем в ловушку обобщений. Когда государство отождествляется с конкретными политическими деятелями. Недовольные властью, проектируют свое несогласие на институты как таковые. В том числе и на парад, сводя его лишь к предвыборному мероприятию за госсчет. И наоборот. Поддерживающие нынешнюю власть, воспринимают происходящее через призму собственных симпатий. Уравнивая оппонентов власти с противниками существования государства как такового.

«Наверное, это закономерно. В конце концов, в нашей стране достаточно молодая политическая нация. Которая продолжает договариваться о самой себе. В этом процессе важно помнить лишь о том, что внутренние окопы не должны быть глубже, чем внешние», – отметил Казарин.

«Что до меня, то я видел, как по улицам моего города ездит чужая бронетехника. С тех пор не имею ничего против, чтобы ездила своя», – добавил он напоследок.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.