Как же хорошо у нас во Львове! По улицам города прошелся «Етновир»

Международный фестиваль фольклора «Етновир», который становится главным событием празднования Дня Независимости Украины во Львове прошелся по улицам старинного города.

Об этом сообщает корреспондент IA ZIK.

Нынешними участниками фестиваля являются коллективы из Индонезии, Хорватии, Италии, Словакии, Латвии и Украины.

Завершится фестиваль 26 августа в 21.50 традиционным совместным исполнением гуцульского танца Аркан, который выполнят все коллективы на сцене на пл. Рынок.

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