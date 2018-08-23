четверг, 23 августа, 2018, 15:14 Регионы
Гройсману в Луцке устроили экскурсию на авиазавод
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в День флага 23 августа посетил Луцк, где побывал на местном авиазаводе «Мотор».
Об этом сообщил собкор ИA ZIK.
К визиту Гройсмана готовились тщательно. Коммунальщики необычно старательно украсили центральную часть Луцка, поскольку в плане визита премьера – прогулка по городу.
Гройсман посетил Луцкий авиаремонтный завод «Мотор». Он в сопровождении местных чиновников, нескольких нардепов, охраны и журналистов осмотрел производство.
По словам премьера, он остался доволен увиденным. Ведь на предприятии внедряют современные технологии, которые используются не только в Украине, но и во многих странах мира.
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