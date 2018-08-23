Госдолг Украины тестировали по курсу 36 за доллар

Минфин изучил пять альтернативных шоковых сценариев, которые могут ожидать украинский госдолг.

Об этом говорится в Среднесрочной стратегии управления государственным долгом на 2018-2020 годы», передает FinClub.

Эти сценарии отражаются на показателях долга, негативно влияя на валовые потребности в финансировании и/или объем государственного долга, и включаются в расчеты с 2018 года.

«С целью проверки долговой устойчивости Украины были рассмотрены пять альтернативных стресс-сценария», – говорится в Стратегии.

Первый сценарий – «Валютный шок» – предусматривает девальвацию гривни на 20% в течение 2018 года в сравнении с валютным курсом 30,1 грн за доллар. То есть, это девальвация до 36 грн за доллар, что ниже, чем ожидаемые НБУ 40 грн за доллар в случае отказа от работы с МВФ и падение цен на экспортные товары Украины.

Второй сценарий под названием «Шок процентных ставок» предусматривает смещение вверх кривых доходов (для внутреннего и внешнего долга), который повлияет на инструменты финансирования.

«Стресс-сценарий» на основе роста реального ВВП» делает акцент на вероятности падения темпа прироста реального ВВП в течение трех лет на 5 п.п., 3 п.п. и 1 п.п. соответственно.

Четвертый негативный сценарий – это «Шок первичного баланса»: речь идет о первичный баланс госбюджета. Отрицательный баланс на уровне 2% от ВВП приведет к увеличению валовой потребности в финансировании.

Финальный, пятый сценарий, «Шок условных обязательств» предусматривает, что устойчивость фискального сектора может ухудшиться в связи с рисками сверхплановых обязательств.

«В случае Украины этот риск связан с неблагополучным банковским сектором, финансовой поддержкой госпредприятий и т.д.», – указано в Стратегии.

Речь идет об угрозе увеличения нагрузки на госбюджет на 1 млрд долларов ежегодно в 2018-2020 годы. Шок соответствует реализации примерно 80% обязательств в объеме 94 млрд грн.

Как сообщалось, правительство приняло среднесрочную стратегию управления госдолгом на 2018-2020 годы.

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