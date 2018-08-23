Главному фискалу Винницкой области объявили подозрение

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении начальнику главного управления Государственной фискальной службы в Винницкой области Руслану Осмоловскому.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ГПУ сообщает «Интерфакс-Украина».

«На сегодня в этом производстве объявлено о подозрении начальнику Главного управления ДФС в Винницкой области О. в совершении уголовных правонарушений, а также еще двум активным участникам преступной организации Н. и Ч., одного из которых объявили в розыск», – сообщили агентству в ведомстве.

В Генпрокуратуре рассказали, что осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по фактам создания преступной организации для совершения тяжких и особо тяжких преступлений.

В частности, речь идет о злоупотреблении служебным положением должностными лицами органов ДФС, умышленное уклонение от уплаты налогов субъектами хозяйствования во время экспортно-импортных операций и получения взяток.

Как отметили в ГПУ, в результате нарушений налогового законодательства и законодательства в сфере ведения внешнеэкономической деятельности преступная группировка под руководством должностных лиц органов ДФС нанесло государству убытков на сумму свыше 300 миллионов гривен.

В ведомстве рассказали, что суд уже избрал одному из участников преступной организации Ч. меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 50 миллионов гривен.

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