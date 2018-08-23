Европейский суд обязал Москву сообщить о состоянии четырех украинских политзаключенных

Европейский суд по правам человека обязал правительство России до 5 сентября предоставить информацию относительно состояния здоровья украинских политзаключенных Станислава Клиха, Владимира Балуха, Эмира-Усейна Куку и Сергея Литвинова.

Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

«Европейский суд по правам человека очень быстро отреагировал на запрос от правительства Украины относительно состояния здоровья украинских политзаключенных: Станислава Клиха, Владимира Балуха, Эмира-Усейна Куку и Сергея Литвинова. Решение ЕСПЧ: РФ должна до 5 сентября предоставить информацию о состоянии здоровья этих политзаключенных, какое медицинское обслуживание им придавалось и придается ли такое обслуживание сейчас», – написал он.

Петренко добавил, что согласно постановлению ЕСПЧ Россия должна предоставлять информацию относительно политических заключенных, в доступе к которым она по вымышленным причинам отказывала украинским консулам, уполномоченному ВР по правам человека Людмиле Денисовой и другим представителям Украинского государства и активистам.

О том, что Украина подала новое межгосударственное заявление в Европейский суд по правам человека относительно украинских политзаключенных Кремля, сообщил 10 августа заместитель министра юстиции Украины – уполномоченный по вопросам Европейского суда по правам человека в Минюсте Иван Лищина.

В целом в России и анексированном Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных, среди них и журналиста Укринформа Романа Сущенко, которого в РФ приговорили к 12 годам колонии строгого режима якобы за шпионаж.

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